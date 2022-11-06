خماسية بيكيه ضد ريال مدريد تتحول لخبز بمناسبة اعتزاله!

إشارة شهيرة في لقاءات الكلاسيكو لنجم برشلونة

احتفى مخبز في برشلونة بجيرارد بيكيه بعد قراره اعتزاله اللعب بتصميم خاص يحتفل بإشارته الشهيرة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو.

المدافع المخضرم ودع جماهير البلوجرانا مساء السبت في لقاء برشلونة ضد ألميريا، والذي شهد احتفالية خاصة لوداعه من قبل ناديه.

"فرن بالتا" هو أحد أشهر المخابز في إقليم كتالونيا، واشتهر بمواكبته للأحداث السياسية والرياضية في برشلونة، وآخرها اعتزال بيكيه.

وصمم المخبز خبزه الخاص الشهير على شكل يد، في رمز لإشارة بيكيه المشهورة في الكلاسيكو عام 2011 عندما سحق برشلونة ريال مدريد 5-0، الإشارة التي تكررت عدة مرات من المدافع المخضرم في كل مرة فاز فريقه بنتيجة عريضة ضد الملكي.

ووجه المخبز رسالة عبر قنواته على وسائل التواصل الاجتماعية لمدافع برشلونة قال فيها: "وداعاً بيكيه، تلك اليد ستبقى حقاً في التاريخ!".