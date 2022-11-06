خماسية بيكيه ضد ريال مدريد تتحول لخبز بمناسبة اعتزاله!

احتفى مخبز في برشلونة بجيرارد بيكيه بعد قراره اعتزاله اللعب بتصميم خاص يحتفل بإشارته الشهيرة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو.
المدافع المخضرم ودع جماهير البلوجرانا مساء السبت في لقاء برشلونة ضد ألميريا، والذي شهد احتفالية خاصة لوداعه من قبل ناديه.
"فرن بالتا" هو أحد أشهر المخابز في إقليم كتالونيا، واشتهر بمواكبته للأحداث السياسية والرياضية في برشلونة، وآخرها اعتزال بيكيه.
وصمم المخبز خبزه الخاص الشهير على شكل يد، في رمز لإشارة بيكيه المشهورة في الكلاسيكو عام 2011 عندما سحق برشلونة ريال مدريد 5-0، الإشارة التي تكررت عدة مرات من المدافع المخضرم في كل مرة فاز فريقه بنتيجة عريضة ضد الملكي.
ووجه المخبز رسالة عبر قنواته على وسائل التواصل الاجتماعية لمدافع برشلونة قال فيها: "وداعاً بيكيه، تلك اليد ستبقى حقاً في التاريخ!".
اختيارات المحررين
- "سيرك" هالاند بإنجلترا وهيمنة ليفاندوفسكي .. نسف أكذوبة ضعف الدوري الألماني!
- إلى ابن كتالونيا البار وصديق الطفولة: وداعًا يا بيكيه!
- جول إنسايدر | استثمار رونالدو العقاري بين خسارة الملايين مع ترامب والمستقبل الواعد!
- ركلات محرز وميسي ومراوغات رونالدو.. نجوم أدمنوا الفشل رغم كثرة المحاولات!
- سحر البرازيل ودقة الألمان .. قمصان كأس العالم 2022