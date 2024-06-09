"خليه يتوج بروشن أول" .. الدوري الإيطالي يُحرج مشجع نصراوي!

المشجع النصراوي أصبح في وضع لا يُحسد عليه!

وقع مشجع نصراوي في موقف مُحرج من جانب الدوري الإيطالي، بعد أن حاول أن قام الأخير "بالطقطقة" عليه بسبب عدم قدرته على التتويج بدوري روشن السعودي.

وحل نادي النصر في المركز الثاني بترتيب دوري روشن السعودي، خلف الهلال الذي نجح في التتويج باللقب دون تلقي أي هزيمة.

ونشر حساب الدوري الإيطالي على منصة "تيك توك" فيديو يُظهر فيه سرعة أحد لاعبي الدوري، وقدرته على قطع الكرة بطريقة كوميدية.

ورد مشجع نصراوي على الفيديو قائلًا: "النصر بل راحة يجيب الدوري الإيطالي"، ليرد عليه حساب الدوري الإيطالي: "خليه يجيب الدوري السعودي أول".

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ولقى رد الدوري الإيطالي على المشجع النصراوي إعجابًا كبيرًا، بعدما نجح في رد السخرية للمشجع بتعليق أقوى!