بعد الحملة المطالبة بالتعاقد معه .. خليل البلوشي يبرر عدم عمله في الدوري السعودي: الحريات السبب!

المعلق العماني يعمل في "بي إن" و"الكاس"..

منذ بداية الموسم الحالي ومع تعاقد القناة الناقلة لدوري روشن السعودي "إس إس سي" مع أكثر من معلق جديد، خرجت أصوات الجماهير مطالبة بضرورة التعاقد مع المعلق العماني خليل البلوشي؛ والذي يعمل بشبكة قنوات "بي إن سبورتس" وقنوات "الكاس" القطرية.

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واليوم خرج المعلق العماني متحدثًا عن صعوبة العمل في دوري روشن، في رد غير مباشر على الجماهير المؤيدة للتعاقد معه، وربما كذلك رفع حمل المطالب من فوق كاهل مسؤولي "إس إس سي".

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البلوشي نشر فيديو عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" رفقة زميله المعلق السعودي عبدالله الغامدي، يتحدثان خلاله عن الحريات المتوفرة في التعليق على الدوريات الأوروبية على عكس العربية منها والسعودية تحديدًا، في ظل وقوف الجماهير على كل كبيرة وصغيرة.

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وقال العماني: "دائمًا أقول إن التعليق على الدوري السعودي أصعب من التعليق على الدوريات الأوروبية، نأخذ حريتنا أكبر بقول إن الإدارات ضعيفة أو أي شيء، فوجود حرية أكبر يعني أنك تبدع أكثر".

فيما جاء رد الغامدي: "ليس هناك أي شك أبدًا، التعليق على الدوريات الأوروبية يعطيك مساحة أكبر وسقف حرية أعلى، لكن الدوري السعودي ليس كذلك".

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يذكر أن البلوشي كان قد تعرض لهجوم في يونيو الماضي من قبل جماهير النصر بعدما أكد أن شعبية الهلال أكبر، حتى خرج للرد بقوله "أشعر أنني أخاطب بعض الأغبياء!".