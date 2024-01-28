خليفة مبابي.. باريس سان جيرمان يهدد خطة سعودية!

بدأ باريس سان جيرمان التفكير في التوقيع مع خليفة نجم الفريق كيليان مبابي، الذي يقترب من الرحيل بنهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل.

وذكر برنامج تيليفوت الفرنسي أن بي إس جي يستهدف تعزيز هجومه بالتحرك نحو البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان الإيطالي.

ويعد لياو صاحب الـ24 عامًا من الركائز الأساسية في ميلان، وتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي موسم 2021-2022، وسبق أن خاض تجربة مع ليل الفرنسي، قبل انتقاله إلى الكالتشيو في صيف 2019.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف البرنامج الفرنسي: "النجم البرتغالي أبدى ترحيبًا مبدئيًا بالاستماع للعرض، رغم رفضه في الصيف الماضي فكرة مغادرة ميلان".

وينافس سان جيرمان على ضم لياو نادي نيوكاسل الإنجليزي المملوك لصندوق الاستثمارات السعودي، لكن ما يسهل مهمة باريس هو تواجد لويس كامبوس (المدير الرياضي)، والذي ساهم في نقله إلى ليل قبل عدة سنوات.