فيديو | جلد خليفة ليفاندوفسكي لمدريد مستمر .. "معجزة" ليل تتحقق أمام أتلتيكو وضربة جزاء "سريالية" تشعل الجدل

ليل ينتقل من المفاجأة إلى المعجزة والضحايا من مدريد!

"الحصان الأسود لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟!" .. سؤال أصبح يفرض نفسه بقوة حاليًا مقابل ما يقدمه ليل الفرنسي في المسابقة القارية حتى الآن.

ليل كان قد حقق المفاجأة في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري الأبطال بالفوز أمام ريال مدريد بهدف نظيف، سجله نجمه جوناثان دافيد؛ الملقب بخليفة البولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ مهاجم برشلونة الإسباني، على ملعب بيار موروا في فرنسا.

لكن إن كانت تلك مفاجأة، فقد اعتبر كثيرون مواجهة ليلة أمس الأربعاء، أمام أتلتيكو مدريد في قلب ميتروبوليتانو، "معجزة"..

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الفريق الفرنسي نجح في تلقين أتلتيكو درسًا قاسيًا في معقله، بهزيمته بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بالبطولة القارية.

الفريق المدريدي افتتح المباراة مبكرًا بهدف خوليان ألفاريز في الدقيقة الثامنة، لكن نجح الضيوف في إدراك التعادل في الدقيقة 61 من عمر المباراة عن طريق إيدون زيجروفا.

لكن المباراة انقلبت بعد الدقيقة 65 والتي شهدت الدفع بجوناثان دافيد من مقاعد البدلاء، ليشارك بدلًا من زميله محمد بايو.

"خليفة ليفا" نجح في تسجيل هدفي الفوز لفريقه في الدقيقتين 74 و89؛ الأول من ضربة جزاء، وهي التي أغضبت الصحف الإسبانية..

الجزائية احتسبها الحكم ماركو جويدا على إثر لمسة يد، وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، تم تأكيد قراره، لكن بداعي احتكاك بين كوكي ولاعب ليل، لتصف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ضربة الجزاء بـ"السريالية".

هذا الفوز رفع رصيد ليل للنقطة السادسة في المركز الـ15 متساويًا مع برشلونة، بوروسيا دورتموند، ريال مدريد، بنفيكا ويوفنتوس، لكن جميعهم يتفوق عليه بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد أتلتيكو عند ثلاث نقاط، يحتل بهم المركز الـ27 في جدول الترتيب.

وأصبح ليل بفضل ليلة الأمس ثالث فريق يهزم أتلتيكو وريال مدريد في نسخة واحدة من دوري الأبطال، بعد تشيلسي نسخة 2020-21، ومانشستر سيتي موسم 2021-22.