تطورات إيجابية تقرب الهلال من التوقيع مع مدرب برتغالي كبير

اقترب نادي الهلال، من الاتفاق مع مدربه الجديد؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي 2023-2024.

الهلال أعلن رحيل مدربه الأرجنتيني رامون دياز، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، بعد نهاية عقده، مع فتح مفاوضات مكثفة مع أكثر من اسم عالمي؛ لخلافته.

الإعلامي الرياضي أحمد العجلان أعلن من ناحيته، عن تطورات إيجابية في مفاوضات الزعيم الهلالي مع سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي.

وكشف العجلان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن كونسيساو؛ هو الأقرب لتولي القيادة الفنية للهلال، في الوقت الحالي.

وكانت تقارير عالمية قد أكدت في وقتٍ سابق، على أن المدير الفني البرتغالي، غير مهتم بعرض الهلال، الذي أعرب عن استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بورتو، البالغ 18 مليون يورو.

جدير بالذكر أن سيرجيو كونسيساو "48 سنة"، يتولى تدريب بورتو منذ عام 2017؛ محققًا معه 10 ألقاب رسمية - حتى الآن -، من بينها 3 بطولات دوري برتغالي.