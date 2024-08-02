"خليفة راموس" يجذب اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي .. وهذا رد ريال مدريد

أنشيلوتي يقدم أغلى هدية للفتى الواعد قبل عيد ميلاده

تبني إدارة وجماهير ريال مدريد، آمالًا كبيرة على الفتى الشاب خوان مارتينيز، أحد جواهر النادي الملكي، والذي تم تصعيده إلى الفريق الأول.

وقبل 20 يومًا من احتفاله بعيد ميلاده الـ17، حصل خوان على أفضل هدية ممكنة من مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث دفع به في الشوط الثاني من مباراة ميلان الودية، ضمن جولة الفريق بالولايات المتحدة.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تقريرًا عن خوان مارتينيز، الذي يتحذ من المدافع والقائد الأسطوري سيرخيو راموس قدوة ومثل، مؤكدة أنه أحد المواهب التي ستظهر بشكل واضح للجماهير في الفترة المقبلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة، إلى أن التقدم الملحوظ الذي يحرزه الفتى ابن مدينة إشبيلية، دفع أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي للاهتمام بوضعه، حيث يظهر اسمه بأحرف كبيرة في جداول أعمال المزيد من الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن "آس" تؤكد على تمسك المدافع الشاب بحلمه في أن يصبح المدافع الأول لفريق ريال مدريد مثل قدوته سيرجيو راموس، خصوصًا بعدما تم تقديمه للجماهير بصورة مثالية خلال 45 دقيقة في مباراة ميلان، لعب خلالها بثبات وأجاد في مراقبة أليكس خيمينيز، مهاجم الميرنجي الساب والروسونيري حاليًا.

وختمت: "مقترح رحيل خوان مارتينيز عن ريال مدريد مستبعد، خصوصًا أنهم يعلمون أن نموه قد تسارع بشكل كبير وأن شخصيته الهادئة والمستقرة ستساعده على تحقيق هذه القفزة غير المتوقعة بهدوء إلى فريق النخبة".