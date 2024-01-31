خليفة جوارديولا؟ كومباني المتواضع عاد إلى الاتحاد لأسباب "عاطفية"!

هل يستحق كومباني أن يُوضع في خانة المرشحين لخلافة جوارديولا يومًا ما؟

حقق مانشستر سيتي الفوز على نظيره بيرنلي الذي يقوده البلجيكي فينسنت كومباني بثلاثية مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، ليعود كومباني مجددًا ويستعيد الذكريات مع جماهيره.

مر أكثر من 4 سنوات منذ آخر ظهور لكومباني على ملعب الاتحاد الخاص بمانشستر سيتي، ليعود مرة أخرى ولكنه خصمًا لناديه الذي صال وجال معه، ونجح في قيادته لتحقيق البطولات.

خليفة جوارديولا في مانشستر سيتي؟

في شهر مارس 2023، خرج بيب جوارديولا؛ المدير الفني للسيتي، في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية، قال فيها: "كومباني قدم موسمًا رائعًا مع بيرنلي في الدرجة الأولى، وسيكون قدره آجلًا أم عاجلًا هو تدريب مانشستر سيتي، سيحدث هذا ولكنني لا أعرف متى".

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يبدو أن نبوءة الإسباني بيب جوارديولا بشأن كومباني قد لا تتحقق، بعد المستوى الباهت الذي ظهر عليه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأيضًا أمام مانشستر سيتي.

لم يحقق بيرنلي مع فينسنت هذا الموسم سوى 3 انتصارات و3 تعادلات فقط، بينما تعرض إلى 16 هزيمة، ويُصارع من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز!

كومباني المتواضع جاء لأسباب عاطفية!

ظهور كومباني في ملعب الاتحاد مرة أخرى، بعد مرور أكثر من 4 أعوام من الغياب، كانت لحظة خاصة لجماهير مانشستر سيتي، التي رحبت به بشكل كبير جدًا.

وقبل أن تُرحب به الجماهير، قام جوارديولا بالترحيب به بشكل خاص، وأكد على أنه يجب على فريقه توخي الحذر أمام فريق كومباني، مُشيرًا إلى أن التمثال المتواجد أمام ملعب الاتحاد لكومباني يستحقه النجم البلجيكي.

ولكن .. لم يقدم فريق كومباني أي شيء يُذكر في المباراة، يؤكد على أن المدرب البلجيكي جاء ليُثبت للجميع أنه يستحق أن يتواجد في خانة المرشحين لخلافة جوارديولا حال رحيله في أي وقت!