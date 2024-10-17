"خليفة جوارديولا" .. روبن أموريم يرد على أخبار التحاقه بهوجو فيانا في مانشستر سيتي

المدرب مرشح فوق العادة لخلافة جوارديولا

رد روبن أموريم المدير الفني لسبورتينج لشبونة على أخبار خلافته لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي، خاصة بعد التحاق المدير الرياضي للنادي البرتغالي، هوجو فيانا، بالنادي الإنجليزي.

أداء أموريم مع ناديه البرتغالي سلط عليه الضوء من مختلف أندية العالم، وقد كان قريبًا من تدريب ليفربول لكن الخيار في النهاية ذهب إلى آرني سلوت، ومنذ الإعلان عن انتقال فيانا إلى بطل إنجلترا والأخبار لا تنقطع حول لحاق المدرب به الموسم القادم حال لم يُجدد جوارديولا عقده.

المدرب البرتغالي الملقب بجوزيه مورينيو الجديد رد على تلك الأخبار نافيًا تمامًا الأمر ورافضًا الربط بين مستقبله والمدير الرياضي القادم للسيتي، حيث قال لصحيفة "Cabine Desportiva" "لم يتغير شيء بالنسبة إلى سبورتينج لشبونة، كل شيء سيبقى كما هو حتى نهاية الموسم الجاري لكن فيانا بالطبع لن يدخل غرفة ملابس الفريق منعًا لتضارب المصالح".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تابع حول مستقبله "هوجو فيانا وأنا نمتلك طريقين مختلفين، تعيينه هناك لا يعني أننا سأذهب إلى مانشستر سيتي. لدينا علاقة احترافية ممتازة لكنها لن تستمر للأبد".

يُشار إلى أن عقد جوارديولا مع السيتي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يتضح حتى الآن موقفه من تجديده أو الرحيل بنهاية الموسم.