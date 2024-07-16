مفاجأة | خليفة جاريث ساوثجيت .. خطة إنجليزية لخطف بيب جوارديولا من مانشستر سيتي

المدرب الإسباني كشف عن رغبته في قيادة مهمة دولية في قادم السنوات، فهل يقبل بمنتخب إنجلترا؟

بدأ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رحلة البحث عن مدرب جديد لخلافة جاريث ساوثجيب، الذي تقرر رحيله أمس الثلاثاء، عقب نهاية كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

المنتخب الإنجليزي كان قد خسر نهائي البطولة القارية مطلع الأسبوع الجاري، بعد الهزيمة أمام نظيره الإسباني (2-1)، ليفشل ساوثجيت في العودة باللقب للمرة الثانية على التوالي رغم الوصول لنهائي عام 2021 أيضًا.

على إثر هذا الفشل، قرر الإنجليز تجديد الدماء في الفريق والاكتفاء بثماني سنوات قاد خلالها صاحب الـ53 عامًا المسؤولية الفنية للأسود الثلاثة دون تحقيق أي لقب.

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الحديث الآن منصب حول خليفته، وبحسب صحيفة "إندبندينت" فإن الأعين حاليًا على الإسباني بيب جوارديولا؛ المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي..

الصحيفة أوضحت أن هناك شعور داخل الاتحاد الإنجليزي أن بيب سينهي مسيرته مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل 2024-2025 لعدة أسباب؛ أهمها قضايا الانتهاكات واختراق قواعد اللعب المالي النظيف التي تلاحق النادي.

"إندبندينت" أشارت كذلك إلى أن الاختيار وقع على الإسباني بحكم خبرته الطويلة في الكرة الإنجليزية، والتي بدأت منذ ثماني سنوات.

لكن إلى أن يرحل عن السيتي في عام 2025، فإن الإنجليز يتجهون حاليًا لتعيين مدرب مؤقت في انتظار جوارديولا، خاصةً وأن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ستبدأ في مارس 2025، والمهمة المؤقتة هذه أقرب للي كارسلي؛ المدير الفني لمنتخب إنجلترا تحت 21 عامًا.

يذكر أن ساوثجيت قاد الإنجليز في 102 مباراة، فاز في 64 منها، وتعادل في 20، فيما خسر 18.