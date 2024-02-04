خليفة تشافي في برشلونة؟ رد مفاجئ من ديكو!

ديكو يكشف عن رأيه في خليفة تشافي

خرج المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز بقرار مفاجئ منذ أيام، بشأن مستقبله مع ناديه برشلونة، حيث أكد على أنه سيرحل بنهاية الموسم الحالي، ليُعلق البرتغالي ديكو المدير الرياضي للبلوجرانا على الأمر وعن خليفته.

قرار تشافي أعلن عنه بعد خسارة الفريق أمام فياريال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال ديكو خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "قرار تشافي مفاجأة طعمها سيء بالنسبة لنا، لأننا كنا سنعتمد عليه الموسم المقبل".

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وعن خليفة تشافي قال ديكو: "إنها عملية علينا أن نمر بها، ولكننا نركز الآن على الموسم الحالي، لأنه لم ينته بإعلان تشافي رحيله بنهايته"، رافضًا الحديث عن المدرب الذي سيخلفه!

وتحول ديكو للحديث عن فشل صفقة السويدي لوكاس بيرجفال، الذي انتقل إلى صفوف نادي توتنهام، حيث قال: "الصحافة أعطت أهمية كبيرة لهذا الأمر، هو لاعب شاب وجيد ولكن لدينا الكثير من المواهب التي نمتلكها في نادينا".

وأضاف: "نحن نبحث عن اللاعبين الذين يرغبون في اللعب لبرشلونة، كنا نتفاوض مع بيرجفال بالفعل، ولكن نظرًا لأنن نراقب مواهب أخرى، فإن هناك الكثير من الاهتمام به من جانب الصحافة".