خليفة بيكيه ينتظر برشلونة.. وعقبتان في طريق الصفقة

برشلونة يطمح لتعزيز دفاعه من خلال صفقة هامة.. ولكن متى تتم؟

كل الأطراف تنتظر حجرًا يلقى في الماء الراكد فيما يتعلق بصفقة انتقال إنييجو مارتينيز المحتملة إلى برشلونة من أتلتيك بيلباو، المدافع الدولي الإسباني يقترب من التوقيع لبرشلونة لكن هناك العديد من العقبات في طريق الصفقة.

أول العقبات هو الراتب الذي يتوقع أن يجنيه المدافع الدولي الإسباني، والذي لن يستطيع برشلونة الوفاء به على الأقل قبل الصيف المقبل خصوصًا إذا لم يقم النادي الكتالوني ببيع أحد نجومه بقيمة كبيرة في ميركاتو الشتاء.

العقبة الثانية هو توقع بيلباو أن يستمر مارتينيز معهم وقتًا أطول، صحيفة "سبورت" المقربة من البيت الكتالوني تؤكد أن اطمئنان الباسكيين وصل لمرحلة عدم مفاتحة مارتينيز في التجديد من الأساس لضمانهم نقطتين أساسيتين.

الأولى هي أن مارتينيز ممتن للغاية لرغبة برشلونة في ضمه، ويرى أن المجال قد أفسح له في الفريق الكتالوني بعد رحيل جيرارد بيكيه واعتزاله كرة القدم رسميًا، والنقطة الثانية أن النادي الباسكي متيقن أن برشلونة هو الفريق الذي يريده مارتينيز، وفي الوقت الراهن لا يبدو برشلونة مقلقًا من حيث عقد صفقة في الشتاء في ظل أزمته الاقتصادية.

لكن صحيفة "سبورت" تشير إلى أن مارتينيز قريب أكثر من أي وقت مضى من التوقيع لبرشلونة، والاتفاق على حلحلة الأمور المادية على المدى الطويل، الذي يتوقع أن يكون في الصيف، الوقت الذي يدرس فيه برشلونة إتمام صفقة أسد الباسك.