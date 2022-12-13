خليفة أمرابط أم مفاجأة الأهلي .. الوجهات المحتملة لبوفال في السعودية

مصادرنا الخاصة تحدثت عن عرضين سعوديين لنجم المنتخب المغربي

كشف لجول النسخة العربية وكيل أعمال النجم سفيان بوفال عن وصول عرضين سعوديين للتعاقد مع موكله الذي يستعد لمواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 مساء غدٍ الأربعاء.

المصدر لم يكشف هوية الناديين السعوديين ولذا سنحاول في التقرير التالي دراسة الوجهات المفضلة للجناح صاحب الـ28 عامًا.

من هو سفيان بوفال؟

بوفال المولود في العاصمة الفرنسية باريس بدأ مسيرته الكروية مع نادي أنجي، حيث تدرج في فئاته السنية وصولًا للفريق الأول عام 2013، وقد انتقل إلى ليل في يناير 2015 ومنه إلى الدوري الإنجليزي وتحديدًا نادي ساوثامبتون صيف 2016.

لم يكتب له النجاح الكبير في الدوري الإنجليزي وقد قضى الموسم الأخير معارًا لسلتافيجو في إسبانيا قبل أن يعود لنقطة البداية وينضم إلى أنجيه في أكتوبر 2020.

يلعب في الجناح الأيسر وتُقدر قيمته السوقية حاليًا بـ8 ملايين يورو، وقد لعب 5 مباريات مع أسود الأطلس في كأس العالم قدم خلالها أداءً جيدًا لكن دون أي أهداف أو تمريرات حاسمة.

الهلال لا، وهل يكون خليفة أمرابط في النصر؟

فرص انتقال بوفال للهلال مستحيلة بالطبع خلال يناير القادم نظرًا لمنع النادي من التسجيل بسبب قضية محمد كنو، لكن حتى لو كانت الصفقة ستتم في الصيف القادم فالنادي الأزرق يبدو مستبعدًا من قائمة الوجهات المحتملة لتركيزه خلال السنوات الماضية على اللاعبين اللاتينيين، ولأن قدراته المالية تسمح له بالسعي خلف أهداف أفضل.

النصر كذلك يبدو مستبعدًا لنفس السبب الأخير، أن قدراته المالية تسمح له باستقطاب نجوم من مستوى أفضل من الجناح المغربي، ونحن نتابع جميعًا حاليًا قصة مفاوضاته مع كريستيانو رونالدو والعرض المذهل المقدم له.

ما قد يجعل النصر من الوجهات المحتملة شيء واحد هو النجاح الكبير للمغربي نور الدين أمرابط سابقًا مع الفريق، وكذلك مواطنه عبد الرزاق حمدالله قبل رحيله، وهو ما قد يُشجع النادي على ضم بوفال خاصة مع الحديث عن رحيل جلال الدين ماشاريبوف وفينسنت أبو بكر وبيتي مارتيني الموسم القادم.

الشباب موجود والاتحاد الأقرب

الاتحاد لديه قصة عشق طويلة مع اللاعبين المغاربة، وعدد منهم ترك ذكريات خالدة في جدة، مثل هشام بوشروان وأحمد بهجا، ولذا لا يبدو اتجاهه لضم مغربي جديد مستبعدًا أبدًا.

العميد بحاجة إلى لاعب مثل بوفال لدعم هجومه، والنادي بات يُفضل مؤخرًا اللاعبين العرب، والجوانب المالية للصفقة تبدو مناسبة جدًا، لكنها بالطبع لم تتم سوى الصيف القادم نظرًا لمنع النادي من التسجيل بسبب قضية حمدالله.

الشباب عودنا على الصفقات الثقيلة ذات التكلفة المالية المناسبة في السنوات الأخيرة، ورغم امتلاكه لعناصر هجومية ممتازة وفعالة جدًا لكن لا يُمكن استبعاده من القائمة، خاصة مع إمكانية رحيل أي من عناصره الصيف القادم لأحد الأندية الخليجية.

أندية الوسط؟

أندية الوسط في الدوري السعودي لديها قدرات مالية جيدة تستطيع ضم بعض الأسماء البارزة، وتقديم أحدها لعرض جيد لضم بوفال لا يبدو مستبعدًا تمامًا، الاتفاق مثلًا فاجأ الجميع وضم نعيم السليتي نجم منتخب تونس قبل عامين، والفيصلي يُنافس في دوري أبطال آسيا ويرغب في دعم صفوفه قبل مواجهة دور الـ16 في فبراير القادم.

التعاون يتواجد خامسًا في جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا ويرغب في التأهل إلى آسيا الموسم القادم، وبوفال سيكون إضافة كبيرة لهجومه، ولا يمكن أيضًا استبعاد أندية مثل أبها والفتح.

مفاجأة الأهلي

الأهلي يلعب في دوري الدرجة الأولى حاليًا، لكنه يرغب في دعم صفوفه بأكثر من لاعب أجنبي خلال يناير القادم لضمان العودة لدوري المحترفين ثم استعاده مكانه المناسب في المنافسة الموسم القادم.

النادي مع إدارته الجديدة قام بجهد جيد في سوق الانتقالات مؤخرًا، وإقناع لاعب بحجم بوفال باللعب له في دوري يلو سيكون إنجازًا كبيرًا يُحسب للمسؤولين الجدد بقيادة وليد معاذ.