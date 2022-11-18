خليفة أسطورة | مارادونا وميسي .. البرغوث الذي تفوق على الطائرة الفضائية

مارادونا اختار من تفوق عليه!

مع تغير الأجيال في عالم كرة القدم، هناك في كل جيل نجم تتعلق به الجماهير وتحبه، منذ أن يبدأ مسيرته داخل المستطيل الأخضر، وحتى أن يُعلن اعتزاله، وبعد ذلك يتم تشبيهه بلاعب آخر في الجيل الذي يليه، وقد يُعلن هذا النجم عن خليفته بالملاعب.

وعشاق كرة القدم دائمًا ما يحبون العودة إلى الماضي، والتحدث عن أساطير شاهدوها في الملاعب، أو حتى مجرد سمعوا عنها وعما قدموه لأنديتهم ومنتخبات بلادهم.

موقع "جول" يواصل معكم تقديم سلسلته، والتي نستعرض فيها معكم ما قدمه أحد الأساطير، ونقارنه باللاعب الذي وقع الاختيار عليه ليكون خليفته في الملاعب وما وصل له..

بالحلقة 25، ومع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022، وقع اختيارنا على الأسطورة دييجو مارادونا، والذي اختار مواطنه ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الحالي ليكون خليفته في الملاعب..

مارادونا .. الطائرة الورقية الفضائية

نشأ دييجو في فيلا فيوريتو بمحافظة كوريينتس، حيث عشق كرة القدم منذ نعومة أظافره، وبدأ لعب كرة القدم وهو في سن الـ8 سنوات فقط، حيث لفت أنظار كشاف المواهب حينما كان يلعب في نادي الحي إستريلا روجا.

وبالفعل لعب أساسيًا في فريق لوس سيبوليتاس، وهو فريق الناشئين في أرجنتينوس جونيورز في مدينة بوينيس آيرس، وكان يظهر كطفل في سن الـ12 سنة بين شوطي الفريق في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني، حيث يُظهر مهاراته أمام المتفرجين.

وشكل ريفيلينو وجورج بيست مصادر إلهامه التي نشأ عليها وعشق كرة القدم بسببهم وتعلق بها.

أول ظهور احترافي كان مع أرجنتينوس جونيورز قبل 10 أيام من عيد ميلاده السادس عشر، ضد فريق تاليريس كوردوبا، حيث ارتدى الرقم 16 في أول مباراة له، وأصبح وقتها أصغر لاعب في تاريخ دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني.

وبعد 5 سنوات مع نادي أرجنتينوس جونيورز، ومسيرة طويلة سجل فيها حوالي 115 هدفًا، انتقل مارادونا إلى نادي بوكا جونيورز بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي.

مارادونا فضل الانتقال إلى بوكا جونيورز على الرغم من العروض المغرية التي وصلت له، أبرزها كان من ريفر بليت الذي عرض عليه أن يكون الأعلى أجرًا في النادي، ولكنه رفض.

بحضور مارادونا بالطبع



الجالية الأرجنتينية تحتفل بالوصول وأجواء كأس العالم 🇦🇷🕺#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/ebdAI7JrpI — GOAL Arabia (@GoalAR) November 17, 2022

ونجح مارادونا في تحقيق بطولة دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني رفقة بوكا جونيورز عام 1981، بعد موسم أبهر فيه مارادونا العالم الجميع، حيث تألق في كأس العالم 1982 الذي أقيم في إسبانيا، ليتلقى عرضًا من برشلونة الإسباني، الذي وافق عليه وانتقل إلى صفوفه.

عانى مارادونا كثيرًا مع نادي برشلونة، حيث كثيرًا ما كان يتعرض للإصابات، هذا بالإضافة إلى مرضه بالاتهاب الكبدي، الذي تسبب في ابتعاده عن الكثير من المباريات.

ولكن حقق مارادونا مع برشلونة بطولة كأس ملك إسبانيا وكأس الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، ثم رحل بعد مشكلة كبيرة جدًا، خلال نهائي كأس ملك إسبانيا عام 1984.

ودخل دييجو في شجار عنيف مع مع لاعبي أتلتيك بيلباو، وذلك بسبب إهانات عنصرية تتعلق بأصول والده من الأمريكيين الأصليين طوال المباراة من جانب الجماهير الحاضرة، وأمام ملك إٍبانيا خوان كارلوس الذي كان حاضرًا أيضًا.

وانتقل مارادونا إلى نابولي الإيطالي في صفقة انتقال قياسية بلغت 6.9 مليون جنيه إسترليني، ليحقق الكثير من الإنجازات مع الفريق الذي لعب في صفوفه حوالي 7 سنوات.

قاد مارادونا نابولي لتحقيق الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة والدوري الأوروبي مرة وكأس السوبر الإيطالي، في العصر الذهبي للفريق بتواجد النجم الأرجنتيني.

وعلى الرغم من نجاحه الكبير مع نابولي، إلا أنه كان مُصدرًا للمشاكل، حيث كان يتعاطى الكوكايين، كما تم توقيع عقوبة عليه بالغرامة 70 ألف دولار بسبب غيابه عن المباريات والتدريبات لزعمه بأنه مُجهد.

وبعد إيقافه حوالي 15 شهرًا، بسبب فشله في اختبار المخدرات للكوكايين، انتقل مارادونا إلى إشبيلية الذي لعب في صفوفه موسم واحد، ثم نيولز أولد بويز الأرجنتيني، وأنهى مسيرته مع بوكا جونيورز عام 1997.

مارادونا يرى ميسي الأفضل ولكنه لا يصلح للقيادة 😬



هل تتفق مع ذلك؟ pic.twitter.com/iPQATeVzL5 — GOAL Arabia (@GoalAR) October 13, 2018

وعلى جانب المنتخب الأرجنتيني، نجح في قيادته لتحقيق بطولة كأس العالم 1986، بعد واقعة "يد الرب" الشهيرة، في ربع النهائي أمام إنجلترا، حيث سجل دييجو هدفًا باليد وبعد سؤاله عن الهدف قال: "قليلاً برأس مارادونا والقليل بيد الرب".

ونجحت الأرجنتين في الوصول للنهائي أمام ألمانيا، لينتصر التانجو بثلاثة أهداف مقابل هدفي، في البطولة التي حل فيها مارادونا بالمركز الثاني في قائمة هدافيها.

كما وصل مارادونا بالأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 1990، قبل الخسارة أمام منتخب ألمانيا في النهائي، بهدف من ركلة جزاء مشكوك في صحته.

وبعد اول ظهور له مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2006، أعلن مارادونا عن أن ليونيل ميسي سيكون خليفته في الملاعب، وسيكون أسطورة يتحاكى بها جميع خبراء كرة القدم، وذلك خلال تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

البرغوث ليونيل ميسي

بدايته كانت صعبة جدًا، حيث كان يعاني من نقص في هرمون النمو، حيث لعبت إدارة برشلونة الإسباني دورًا كبيرًا في علاجه، بعدما انتقل هو وعائلته للعيش في إسبانيا على نفقة النادي.

ووقع ميسي على أول عقد احترافي مع نادي برشلونة في ديسمبر 2000، وظهر في أول مباراة له رفقة الفريق الكتالوني في ودية أمام بورتو البرتغالي الذي كان يقوده وقتها جوزيه مورينيو.

وانطلق ميسي مع الفريق الأول في عام 2005، حيث كان يشارك في البداية لبضعة دقائق، حتى تمكن من حجز مكانه في التشكيل الأساسي لبرشلونة.

وحقق ليونيل مع برشلونة الكثير من البطولات، حيث على المستوى المحلي حقق الدوري الإسباني 10 مرات، وكأس ملك إسبانيا 7 مرات، وكأس السوبر الإسباني 8 مرات.

وعلى المستويين القاري والعالمي، حقق مع الفريق الكتالوني لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.

وبعد 21 سنة قضاها داخل جدران برشلونة في جميع الفئات والفرق، انتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة مدوية في صيف 2021، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الفريق الإسباني.

رقصة أخيرة وهدف واحد ✈️



ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في قطر 🐐🐐



للعودة بكأس العالم في المشاركة الخامسة والأخيرة 🏆#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/HsOtPmxSQp — GOAL Arabia (@GoalAR) November 17, 2022

ونجح في قيادة باريس لتحقيق الدوري الإسباني وكأس الأبطال الفرنسي، وهدفه الآن هو تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا التي يبحث عنها الفريق.

وأما على المستوى الدولي، نجح ميسي في قيادة منتخب الأرجنتين تحت 20 سنة لتحقيق كأس العالم 2005، والمنتخب الأولمبي تحت 23 سنة لتحقيق الميدالية الذهبية الأولمبية 2008.

واستطاع ليونيل أن يقود التانجو لتحقيق كوبا أمريكا 2021، وكأس الأبطال كونميبول - يويفا عام 2022.

ويبقى الحلم الأكبر له هو حمل كأس العالم بقميص الأرجنتين، بعد أن كان قريبًا جدًا منه في نسخة 2014، قبل الخسارة أمام ألمانيا في المباراة النهائية.

وعلى المستوى الفردي، نجح ميسي في الحصول على الكرة الذهبية 7 مرات أعوام "2009 و 2010 و 2011، 2012، 2015، 2019، 2021"، وغيرها الكثير من الألقاب الفردية.

ميسي استطاع أن يتفوق على مارادونا بعد الذي حققه من إنجازات جماعية وفردية في تاريخه، ولكن يبقى أمر واحد فقط، وهو التتويج ببطولة كأس العالم، فهل يحققها البرغوث في نسخة 2022؟