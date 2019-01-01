خليجي 24 - العراق المتمرس يلاقي البحرين بجرح لم يلتئم بعد

أسود الرافدين ينافسون الأحمر على بطاقة نهائي البطولة الخليجية

يتصارع منتخبا العراق والبحرين غدًا الخميس، على بطاقة التأهل لنهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24"، عندما يلتقيان مساءً على ملعب عبد الله بن خليفة بالعاصمة القطرية "الدوحة".

أسود الرافدين صعدوا لنصف النهائي متصدرين جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعدما حققوا الفوز أمام قطر (2-1) والإمارات (2-0) ثم تعادلوا أمام اليمن 0-0.

أما الأحمر فجاء تأهلوا كوصيف المجموعة الثانية بأربع نقاط، حيث بدأ مشواره بالتعادل أمام عمان 0-0 ثم الهزيمة أمام السعودية 2-0 وأخيرًا فوز وحيد أمام الكويت 4-2.

المنتخب العراق متمرس في البطولة الخليجية، حيث حصد اللقب من قبل ثلاث مرات، في الوقت الذي لم يحصل عليه المنتخب البحرين قط.

قد يكون التاريخ داعمًا لأسود الرافدين في لقاء الغد، لكن في السنوات الأخيرة الوضع تغير، خاصةً وأن جرح العراق لا يزال حديثًا..

الفريقان تقابلا من قبل في 28 مباراة، الغلبة بهم كانت للعراقيين، حيث فازوا في 11 مرة مقابل خمس مرات فقط لأبناء البحرين، بينما قال التعادل كلمته في 12 مباراة.

بالطبع كانت الحصيلة التهديفية لصالح أسود الرافدين بـ44 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 26 آخرين.

وشهدت أول مواجهة بين الفريقين نتيجة تاريخية بفوز العراق بعشرة أهداف مقابل هدف وحيد، في بطولة كأس العرب الثالثة عام 1966.

التفوق التاريخ هذا غاب عن العراق في آخر عشر سنوات، حيث لم تحقق الفوز منذ خليجي 21، حيث فازت وقتها بركلات الترجيح في نصف النهائي، ومن وقتها لم تنتصر قط.

خاض بعدها المنتخبات ست مباريات، فازت البحرين مرة وحيدة وتعادلا في أربع.

العراق تأتي في لقاء ليلة غد بجرح لم يلتئم بعد، حيث أنها قبل ثلاثة أشهر تقريبًا وتحديدًا في أغسطس الماضي، خسرت نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا أمام الأحمر بهدف وحيد، أضاع عليها لقب البطل، فتأتي في لقاء الغد براية الثأر.