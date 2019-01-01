خليجي 24 | هل تتخلص السعودية من "عقدة" قطر؟

مباراة مرتقبة في نصف نهائي كأس الخليج 24

يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره القطري مساء الخميس القادم في نصف نهائي كأس الخليج العربي 24، وتُقام المباراة على استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة.

الأخضر كان قد هزم نظيره العُماني في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة خليجي 24 بهدفين دون رد، ليصعد للمربع الذهبي متصدرًا لمجموعته، فيما فازت قطر على الإمارات 4-1 وصعدت في وصافة المجموعة الأولى خلف العراق.

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ويعود تاريخ آخر مواجهة بين الفريقين ليناير 2019 حين التقيا في دور المجموعات لبطولة كأس آسيا في الإمارات وانتهى اللقاء لصالح القطريين بهدفين دون رد أحرزهما المعز علي، وقد واصل العنابي مشواره حتى تُوج باللقب القاري في النهاية.

ومنذ المشاكل السياسية بين البلدين، تُمثل المباريات بين المنتخبين مواعيد مهمة للغاية على كافة الأصعدة وهو ما يضع المزيد من الضغوطات على لاعبي الفريقين والأجهزة الفنية والإدارية، نظرًا لأن الجماهير لا تقبل سوى بالفوز.

ويُعاني الأخضر مما قد يُوصف بالعقدة أمام المنتخب القطري، إذ لم يفز عليه رسميًا منذ مباراة 30 يناير 2002 في السعودية ضمن بطولة خليجي 15، وقد حسم اللقاء يومها لصالحه بنتيجة 3-1 وسجل الأهداف عبد الله الجمعان وصالح المحمدي وطلال المشعل فيما أحرز أحمد خليفة هدف قطر الوحيد.

هذا الفوز منح المنتخب السعودي لقب كأس الخليج 15 وقد اعتبرت المباراة بمثابة النهائي رغم أن البطولة أقيمت بنظام المجموعة الواحدة، ذلك لأن العنابي كان يتصدر جدول الترتيب قبل انطلاق اللقاء بـ12 نقطة مقابل 10 نقاط للسعوديين مما يعني أن التعادل كان كافيًا لتتويجه باللقب، لكنه خسر المباراة ليُتحول مسار الكأس للأخضر.

الفوز الأخير للسعودية بما يتضمن المباريات الودية والرسمية على قطر يعود لعام 2008، خلال المباراة الودية التي جمعت الطرفين في استاد الملك فهد الدولي بالرياض وانتهت لصالح الأخضر 2-1 وبهدفي عبده عطيف وفيصل السلطان.

التقى المنتخبان منذ عام 2002 في 8 مباريات رسمية، حسم التعادل 5 منها فيما كان الفوز لصالح قطر في 3 مباريات خلال بطولات اتحاد غرب آسيا وخليجي 22 وكأس أمم آسيا 2019.

أما منذ مباراة عام 2008 التي حسمها الأخضر لصالحه، التقى الفريقان في 7 مباريات انتهت 3 بالتعادل وجميعها ضمن الإطار الرسمي و4 لصالح المنتخب القطري منهم واحدة ودية.

الخسارة الأبرز والأكثر إيلامًا للسعودية أمام قطر كانت في نهائي كأس الخليج العربي 22 التي أقيمت في الرياض، وقد حسم العنابي اللقاء لصالحه بنتيجة 2-1 وبهدفي المهدي علي مختار وخورخي بوعلام رغم تقدم السعودية بهدف سعود كريري.