قطر تدعو الجزائر للمشاركة في خليجي 24

بطولة خليجي 24 ستنطلق في الدوحة بمشاركة 5 دول خليجية، وقطر قررت دعوة 3 منتخبات للعب البطولة بينها الجزائر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت مصادر صحفية أن الاتحاد القطري لكرة القدم وجه الدعوة لنظيره الجزائري للمشاركة في بطولة كأس الخليج الـ24.

وتنطلق بطولة خليجي 24 في 27 أكتوبر القادم، وقد تأكد مشاركة 5 منتخبات خليجية بها هي قطر وعُمان والكويت والعراق واليمن مع اعتذار السعودية والإمارات والبحرين.

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ولهذا قرر الاتحاد القطري توجيه الدعوة لـ3 منتخبات أخرى للمشاركة في البطولة ليرتفع العدد إلى 8 منتخبات.

وأوضحت المصادر المتابعة أن الاتحاد الجزائري وتحديدًا رئيسه خير الدين زطشي لا يرفض فكرة لعب البطولة، لكن القرار النهائي سيُتخذ بعد دراسة الأمر مع الجهاز الفني لمنتخب الخُضر بقيادة جمال بلماضي.

ويتجه التفكير داخل الاتحاد الجزائري للمشاركة في البطولة بمنتخب من اللاعبين المحليين، خاصة مع استحالة استدعاء نجوم محاربي الصحراء المحترفين في أوروبا أو حتى الدول العربية وخاصة السعودية.

يُذكر أن الجزائر تُوجت بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وقد فاز الخُضر في النهائي على السنغال.