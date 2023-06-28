خلفًا لبنزيما.. ريال مدريد يعلن قائده الجديد

من قائد ريال مدريد الجديد خلفًا لبنزيما؟

أعلن نادي ريال مدريد اليوم الأربعاء، رسميًا عن الترتيب الجديد لقادة الفريق بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما، إلى الاتحاد السعودي.

وقام ريال مدريد بتغير ترتيب قادة الفريق للموسم الثالث على التوالي بعد رحيل سيرخيو راموس في صيف 2021، ثم انتقال كريم بنزيما للاتحاد مؤخرًا.

ووفقًا للحساب الرسمي لفريق ريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الترتيب الجديد للقادة الملكي سيكون، كالتالي: "ناتشو فيرنانديز ثم لوكا مودريتش، ثم داني كارفاخال وتوني كروس".

وتمنح شارة القيادة في ريال مدريد بنظام الأقدمية، وبموجب هذا سيكون ناتشو هو قائد الفريق الجديد، نظرًا لأنه من ناشئي ريال مدريد، حيث يتواجد في النادي منذ 22 عامًا.

ولعب ناتشو، مع ريال مدريد 319 مباراة، وفاز معهم بالعديد من البطولات وهم 23 لقبًا.