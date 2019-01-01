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خلفان مبارك : تدافع جماهير الإمارات على التذاكر يُزيد حماس اللاعبين

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يلتقي الأبيض الإماراتي أمام العنابي القطري على "استاد محمد بن زايد" في نصف نهائي كأس آسيا
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكد صانع الألعاب الدولي الإماراتي خلفان مبارك، على ثقته الكبيرة في وجود دعم جماهير غير مسبوق في مباراة منتخب بلاده التي تجمعه اليوم أمام المنتخب القطري في كأس آسيا.

ويلتقي الأبيض الإماراتي أمام العنابي القطري على "استاد محمد بن زايد" في نصف نهائي كأس آسيا 2019.

وعبر خلفان مبارك عن سعادته الغامرة بما وصفه بـ "التدافع الجماهيري" للحصول على تذاكر المباراة المرتقبة.

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وواصل مبارك تصريحاته عن الجماهير قائلاً : " الإماراتية تعرف دورها تماماً، وتقوم بواجبها على الوجه الأكمل، ولا تحتاج إلى مناشدة أو تذكير للقيام بمهمتها في مساندة المنتخب في المباراة المقبلة".

وحول الأجواء الخاصة بين اللاعبين، أكد مباراة على ارتفاع الروح المعنوية لدى الجميع بسبب الإقبال الكبير للحصول على التذاكر، فيما توقّع حضورًا جماهيريًا غير مسبوقٍ أمام العنابي.

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