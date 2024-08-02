خلال وقت محدد .. طلب جديد من اتحاد الكرة السعودي للأندية بشأن توثيق البطولات!

هل اقترب موعد الإعلان عن توثيق البطولات

حدد اتحاد الكرة السعودي وقتًا للأندية، من أجل توثيق بطولاتهم في كرة القدم بشكل رسمي من خلال الاتحاد، وذلك في خطوة جديدة في هذا الملف الذي يشغل الأندية وجماهيرها.

ويسعى اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل، لحسم ملف توثيق بطولات الأندية، بنهاية العام الجاري، وفقًا لما أعلنه خلال تصريحات سابقة له.

وأشار الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن الاتحاد السعودي طلب من الأندية توثيق منجزاتهم في كرة القدم، وتزويد لجنة التوثيق باتحاد الكرة بها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومنح اتحاد الكرة الأندية فرصة لمدة شهرين من أجل حسم هذا الأمر، لاتخاذ خطوات أخرى في ملف توثيق البطولات، الذي تُطالب به جميع الأندية.

يُذكر أن فهد بن نافل رئيس نادي الهلال كان قد نشر تغريدة سابقة له، يُهاجم فيها اتحاد الكرة السعودي، بسبب التأخر في حسم ملف توثيق البطولات، ليرد المسحل مؤكدًا على أن اللجنة المنوطة بهذا الأمر تقوم بعملها على أكمل وجه.