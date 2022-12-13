خلال اجتماع معهم .. جارسيا يُبلغ لاعبي النصر بقراره الفني الجديد

النصر يستعد لمواجهة الرائد في الدوري السعودي

يستعد النصر لاستئناف دوري روشن السعودي عقب توقفه لمدة شهرين تقريبًا، وذلك بمواجهة الرائد يوم الجمعة القادم.

المدرب رودي جارسيا عقد اجتماع مع اللاعبين يوم أمس أبلغهم خلاله بقراره إجراء تغيير فني على أسلوب لعب النصر، وذلك ببدء تطبيق أسلوب الضغط العالي أمام جميع المنافسين.

صحيفة الرياضية أفادت أن المدرب الفرنسي أوضح للاعبين قبل انطلاق مران أمس الإثنين ضرورة مضاعفة جهودهم لضمان نجاح هذا الأسلوب، مشيرًا إلى أن منظومة الضغط ستبدأ من المهاجمين فينسنت أبو بكر وأندرسون تاليسكا.

النصر يمتلك 19 نقطة من 8 مباريات في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولا يتفوق عليه سوى المتصدر الشباب برصيد 22 نقطة.

النصر محور حديث الإعلام الأوروبي حاليًا بسبب ارتباطه بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

صحيفة ماركا الإسبانية أكدت أن النجم البرتغالي وقع بالفعل على عقد يمتد لموسمين ونصف مقابل حصوله على 200 مليون يورو سنويًا.