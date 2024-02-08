خلاف داخل الاتحاد؟ وكيلة إيجور كورونادو تكشف كل شيء!

وكيلة كورونادو تتحدث عن حقيقة الخلاف الذي حدث داخل الاتحاد

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كشفت دايزي براندينو وكيلة أعمال النجم البرازيلي إيجور كورونادو، عن كل ما تردد خلال الساعات الماضية، عن وجود خلاف داخل النادي الغربي، بسبب وكيلها.

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وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن موقف النجم كورونادو تسبب في خلاف داخل الاتحاد، حيث أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو كان لا يُريده، بينما كانت تتمسك الإدارة باستمراره.

ونشرت دايزي عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو، أكدت فيه على أن كل ما تردد بشأن وجود خلاف داخل الاتحاد بسبب كورونادو غير صحيح.

وقالت براندينو: "الفيديو الذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيه تصريح خارج السياق، حول نوع من الخلاف الداخلي المفترض داخل النادي، فهذا غير صحيح".

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وأضافت وكيلة كورونادو: "لم أأذن لأي شخص أن يقول أي شيء في هذه المفاوضات، كل شيء تم بشكل احترافي ومحترم".

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