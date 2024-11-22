خلاف جديد مع تيباس.. ريال مدريد يطالب رسميًا بوقف تمويل دوري الكرة النسائية!

صفحة جديدة من الخلاف بين النادي الملكي ورابطة الدوري الإسباني

خلاف جديد بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني خلال الجمعية العمومية للأندية التي عقدت اليوم بحضور رجل فلورنتينو بيريز القوي، خوسيه أنخيل سانشيز، والذي كان حادًا للغاية بشأن بعض النقاط المتعلقة ببنود الإنفاق السنوي.

وكانت نقطة الخلاف الرئيسة بين سانشيز ورئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس خلال الجمعية العمومية متعلقة بالدعم المادي الذي تتلقاه أندية كرة القدم النسائية في إسبانيا، وفقًا لشبكة "ريليفو".

قبل هذه الجمعية العمومية، تم بالفعل عقد اجتماعات سابقة مع جميع الأندية التي أرادت شرحًا متعمقًا لهذه الميزانيات التي تم التصويت عليها اليوم، ومع ذلك، حضر ممثلو ريال مدريد القانونيون بشكل رسمي لمعرفة كل شيء عن مبلغ 8 ملايين يورو تم صرفها على مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات.

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وطالب ممثلو ريال مدريد وبعض الأندية الأخرى بقطع التمويل الخاص بكرة القدم للسيدات أو على الأقل بهذا القدر الذي كان 6 ملايين يورو في أول عام للمسابقة، ثم أصبح 8 ملايين ومن المتوقع أن يصل إلى 10 ملايين يورو الموسم المقبل.

واستند الرافضون لإعطاء هذه المبالغ إلى أن اتفاقيات الرعاية التي كان يفترض إبرامها مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن دوري السيدات لم تتم بشكل نهائي، لذلك يمثل المبلغ المدفوع للكرة النسائية صداعًا لحين جلب أرباح لتلك المسابقة.

وكانت قد قالت رئيسة الدوري الإسباني للسيدات بياتريس ألفاريز خلال المؤتمر الدولي لكرة القدم النسائية، إن "ما حدث في نهائي كأس العالم دفع بعض الرعاة إلى الفرار".. في إشارة إلى قضية القبلة الشهيرة التي وجهها رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس للاعبة المنتخب الإسباني جيني هيرموسو.

وأوضحت ألفاريز دون أن تكشف عن أسماء: "كنا على وشك الحصول على راعٍ رئيسي (في كرة القدم النسائية الإسبانية) لكن مع انفجار كهذا لا أحد يريد الضجيج!".

وأردفت: "لا أحد يريد أن يكون في دائرة الضوء الإعلامي، خاصة بعد التأثير الذي أحدثه السلوك الشهير، لقد تجاهلوا عروضهم وسحبوها تمامًا"،