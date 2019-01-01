خلاف بين سواريز وبيكيه بسبب نيمار

كيف تسبب نيمار في خلاف بين سواريز وبيكيه؟

كشف المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز كلامًا مختلفًا عن ما صرح به جيرارد بيكيه فيما يخص قضية عودة نيمار إلى برشلونة التي أثيرت خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان بيكيه قد تحدث من قبل عن استعداد لاعبي برشلونة لتخفيض رواتبهم من أجل السماح بالتعاقد مع نيمار خلال الميركاتو الصيفي الماضي من حيث سقف الرواتب.

وحول ذلك، قال سواريز إن هذه الأمور لم تحدث بالشكل الذي نقله بيكيه، مؤكدًا أن المدافع الدولي الإسباني أحيانًا لا يستطيع شرح الأمور كما جرت.

وأضاف: "في هذه الحالة كنا جميعًا مرحبين بقدوم نيمار، ولكن لم يكن هناك أي شيء حول تخفيض رواتبنا، هذا الأمر لم يثار بيننا ولم تطرحه الإدارة"

وتابع: "لقد كنت أعاني من آلام في الركبة خلال الموسم الماضي، ولكن الأمور مع الراحة والخضوع للعلاج باتت أفضل وأصبحت أكثر جاهزية الآن"

وأردف: "جريزمان؟ لقد حظي باستقبال رائع من الجميع، بيكيه وليونيل ميسي وأنا والبقية كنا ننتظر قدومه إلى برشلونة ، إنه إضافة قوية ولاعب نسعد جميعًا بصداقته"

جريزمان: لا أستطيع المساومة على مركزي

يذكر أن هناك بعض المصادر قد تحدثت عن توتر في العلاقة بين الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز وبين الوافد الجديد إلى برشلونة أنطوان جريزمان.