خلافًا لعادته.. رقم سلبي يزور إرلينج هالاند أمام بايرن ميونخ

تهاني سليم
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Haaland Bayern Munich Manchester City Champions League 2022-23Getty Images
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رقم سلبي لإرلينج هالاند وسط موسم مزدهر

دأب النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على تحطيم الأرقام القياسية هذا الموسم؛ لكن اليوم سجل رقمًا سلبيًا لم يزره منذ عامين.

وأضاع المهاجم النرويجي ركلة جزاء منحت لفريقه الذي يحل ضيفًا على بايرن ميونخ في ألمانيا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فازوا ذهابًا على ملعبهم 3-0.

ولم يضيع هالاند ركلة جزاء منذ عامين؛ إذ سجل 18 ركلة جزاء متتالية قبل أن يضيع ركلة اليوم.

ويبعد هالاند في موسمه الأول مع السيتي عن لقب أفضل هداف في الدوري الإنجليزي خلال موسم واحد.

ويتربع إرلينج على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 32 هدفًا ويبعد بهدفين فقط عن الرقم التاريخي مع تبقي 8 مباريات لفريقه في الدوري الإنجليزي.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 30%كريم بنزيما
  • 32%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 12%روبرت ليفاندوفسكي
  • 13%كيليان مبابي
  • 9%فيكتور أوسيمين
306008 الأصوات

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