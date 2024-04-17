خلافة يورجن كلوب في ليفربول؟ رد مفاجئ من مدرب أتالانتا

هل نرى جاسبيريني مدربًا لليفربول بدلًا من يورجن كلوب؟

رد جيان بييرو جاسبيريني المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي، على الأخبار التي يتم تداولها حول اقترابه من خلافة الألماني يورجن كلوب، في تدريب فريق ليفربول الإنجليزي.

وكان كلوب قد أعلن عن أنه سيرحل عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم الحالي، حيث أكد على أنه سيحصل على راحة الموسم المقبل ويبتعد عن عالم كرة القدم.

وقال جاسبيريني خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي اليوم قبل مواجهة ليفربول: "سعيد بارتباط اسمي بالعمل في ليفربول بدلًا من كلوب، ولكن تركيزي الآن منصب على المباراة القادمة".

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وأضاف المدرب الإيطالي: "لا يمكن أن تشتتنا هذه الأخبار، علينا التركيز على المباريات القادمة".

ويحل ليفربول ضيفًا على أتالانتا مساء غدٍ الخميس، في إياب دور ربع النهائي ببطولة الدوري الأوروبي، بعد أن انتصر الفريق الإيطالي ذهابًا في ملعب أنفيلد بثلاثية دون رد.