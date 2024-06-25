خلافات تهدده في اليورو .. زوجة نجم إنجلترا تثير الجدل بتصرفاتها

عزوف وتلميحات غريبة، ماذا يحدث مع نجم الإنجليز؟

وسط البحث عن بطاقة التأهل في كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، حلت ملامح خلافات زوجية كالطامة على رأس كيران تريبيير؛ ظهير منتخب إنجلترا.

المنتخب الإنجليزي يواجه سلوفينيا مساء اليوم الثلاثاء، بعدما كان قد حقق الفوز أمام صربيا (1-0)، وتعادل أمام الدانمارك (1-1)، في أول جولتين بدور المجموعات.

وفي وقت حرصت زوجات وصديقات نجوم إنجلترا على دعمهم خلال الفترة الماضية سواء بحضور المباريات من المدرجات أو التواجد في مقر إقامتهم، عزفت شارلوت؛ زوجة كيران، عن دعمه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ليس هذا فحسب بل أنها قامت كذلك بإلغاء متابعته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وزادت من الجدل برسالة غامضة كتبتها عبر حسابها، جاء بها: "عاجلًا أم آجلًا ستتغلب على ما أقسمت أنك لن تتغلب عليه أبدًا، وهذا أفضل شعور في العالم".

@charlottetrippier Instagram

وفي "ستوري" أخرى عبر التطبيق نفسه، نشرت فيديو أثناء انتظار خروج أطفالها من المدرسة، دون أي مبالاة بالمنافسة التي يخوضها زوجها.

يذكر أن جاريث ساوثجيت؛ المدير الفني لمنتخب إنجلترا، يعتمد على كيران في غير مركزه، وتحديدًا الظهير الأيسر في ظل معاناة لوك شو من الإصابة.