ليفربول يقتحم سباق كفاراتسخيليا ويبدي استعداده لبيع "أحد الكبار" في خط هجومه

فرصة من الصعب تفويتها

يدرس نادي ليفربول الإنجليزي، إمكانية اقتحام السباق من أجل التعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الجناح الجورجي يرتبط بعقد مع نابولي حتى يونيو 2027، ومع تعثر مفاوضات النادي الإيطالي مع اللاعب لتجديد عقده، ظهرت أنباء تؤكد إمكانية رحيله عن الفريق خلال هذا الشهر.

موقع "ذا أثلتيك" قال إن باريس سان جيرمان هو الطرف الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع كفاراتسخيليا، ولكنه ليس وحده، هناك أيضًا ليفربول وكذلك تشيلسي الذي يريد تعزيز خياراته الهجومية.

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وأشار الموقع إلى أن نابولي ليس في عجلة من أمره للتخلي عن اللاعب الذي سجل 30 هدفًا ولعب 29 تمريرة حاسمة في 107 مباراة لعبها مع النادي، لذلك لن يبيعه إلا بمقابل مادي مناسب.

ليفربول لم يكن يبحث عن لاعب جناح، بسبب المستوى المميز لمحمد صلاح ولويس دياز وكودي جابو هذا الموسم، بالإضافة لوجود ديوجو جوتا وداروين نونيز، ولكن وجود كفاراتسخيليا كفرصة متاحة في السوق جعل المدرب آرني سلوت يفكر جديًا في الأمر، من أجل مساعدة الفريق في المنافسة على دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

ولكن في الوقت ذاته قد يتطلب الأمر رحيل أحد اللاعبين الكبار في خط الهجوم لخلق مساحة لكفاراتسخيليا، بغض النظر عن اهتمام نابولي بفيديريكو كييزا الذي ارتبط بالانتقال إلى صفوف نابولي بسبب قلة مشاركاته مع الريدز.

ولكن المهمة ستكون صعبة بشكل عام بسبب وجود تشيلسي وباريس سان جيرمان في السباق، بالإضافة لمطالبة نابولي بالحصول على 80 مليون يورو لبيع اللاعب في يناير، مع وجود أفضلية واضحة للنادي الفرنسي في المفاوضات حتى الآن.