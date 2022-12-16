ثنائية عربية مع صلاح؟ وكلاء سفيان أمرابط يفضلون ذهابه إلى ليفربول

الدولي المغربي على رادار العديد من عمالقة أوروبا

أداء خط وسط لاعب المغرب ونادي فيورنتينا سفيان أمرابط في كأس العالم دفع الكثير من عمالقة أوروبا إلى التطلع إلى جلبه لصفوفهم، ولذلك فإن هناك خطوة مرتقبة من أجل لاعب الوسط المغربي المميز للغاية.

الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو أشار في تصريحات لموقع "سوكر نيوز" إلى أن وكلاء أمرابط يريدون تقريبه من عملاق أوروبي بعينه.

وقال دي مارزيو في تصريحاته: "أعتقد أن وكلاء أمرابط يريدون دفعه للانتقال إلى ليفربول، هذا هو ما يستهدفونه".

وقال: "سيكون هذا حلمًا للوكالة (ستيلار) التي ترعى أمرابط، وكذلك حلمًا للاعب نفسه، اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".