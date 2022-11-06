خطيرة أم لا؟ تضارب حول إصابة سلمان الفرج

كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طبيعة إصابة سلمان الفرج قائد ولاعب وسط المنتخب السعودي، التي تعرض لها خلال مباراة أيسلندا الودية.
الفرج تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة السعودية أمام أيسلندا الودية، وخرج من المباراة مأثرًا بالإصابة. "شاهد الإصابة"
رئيس الاتحاد السعودي قال خلال تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية": "إصابة سلمان الفرج بسيطة ولا تستدعي القلق، وسيكون جاهزًا للمشاركة في المباراة القادمة".
وأشار المسحل إلى أن الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، فضل إراحة الفرج خوفًا من تفاقم الإصابة، ولذلك أخرجه من المباراة.
وفي نفس السياق، أكد عبد العزيز الجميعة مراسل قنوات "SSC" على أن إصابة الفرج قوية واللاعب انهاء بالدموع بعد خروجه، وسيغادر إلى أقرب مستشفى للكشف على موضع إصابته.
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