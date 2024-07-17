"يسير على خطى ليونيل في كل شيء" .. لامين يامال يفاجئ ميسي بعد قيده في الفريق الأول لبرشلونة

مفاجأة جديدة من الجوهرة البرشلونية لامين يامال..

نجح العملاق الإسباني برشلونة، منذ أيام قليلة، في تسجيل جوهرته لامين يامال، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

يامال الذي أكمل عامه السابع عشر يوم السبت الماضي، ظهر في المباراة الأخيرة لبرشلونة موسم 2022-2023، عندما كان يبلغ 15 سنة فقط، قبل أن يصبح عنصرًا أساسيًا في الفريق الأول، العام الرياضي الماضي.

وعلى الرغم من دوره المؤثر في فريق برشلونة الأول؛ إلا أن الجوهرة الإسبانية الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024" مؤخرًا، كان لا يزال مقيدًا في صفوف الفئات السنية للنادي.

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وبعد قيده في الفريق الأول رسميًا.. انتشرت أخبار تفيد بأن برشلونة سيمنح القميص "رقم 10" التاريخي، والذي ارتداه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، أعظم لاعب في تاريخ النادي، إلى لامين يامال.

لامين يامال "على خطى الأسطورة ميسي"..

لكن.. كانت المفاجأة الكبرى مساء اليوم الأربعاء؛ عندما أعلن نادي برشلونة، اختيار يامال القميص "رقم 19"؛ لارتدائه مع الفريق الأول في الموسم الرياضي الجديد، وليس "الرقم 10".

ويبدو أن لامين صاحب الأصول المغربية، أراد أن يسير على خطى ميسي، بـ"التدرج" في أرقام القمصان، بعد القيد في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.

والمثير في الأمر أن "الرقم 19"، كان أول قميص يرتديه ميسي، بمجرد قيده في صفوف الفريق الأول بنادي برشلونة؛ حيث وقتها كان "الرقم 10" ملكًا للساحر البرازيلي رونالدينيو.

ولعب الأسطورة الأرجنتينية بالقميص "رقم 19" في برشلونة، لمدة عامين كاملين، قبل أن يرتدي "الرقم 10" بدءًا من موسم 2008-2009، عندما رحل رونالدينيو عن الفريق، بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي لعب مع الفريق الأول بنادي برشلونة بـ"الرقم 30"، وذلك قبل قيده بشكل رسمي، بينما كان لامين يامال يرتدي "الرقم 27".