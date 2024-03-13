فيديو | على خطى كريستيانو رونالدو .. حركة مشينة من علي البليهي للاعب الاتحاد!

هل يعاقب البليهي كما حدث مع رونالدو؟

هجوم حاد يتعرض له علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، منذ كلاسيكو الاتحاد أول أمس الثلاثاء، على إثر حركة مشينة صدرت منه تجاه لاعب المنافس.

الكلاسيكو أقيم أول أمس على أرض الجوهرة المشعة، وخطف الفوز به الزعيم بثنائية نظيفة، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليطيح بالعميد من البطولة، بعدما كان قد انتصر عليه ذهابًا أيضًا بالنتيجة نفسها.

وخلال الساعات الماضية، انتشر مقطع فيديو من المباراة، وتحديدًا الاشتباكات التي نشبت بها، يظهر خلاله البليهي مشيرًا لمنطقته الحساسة أمام صالح العمري؛ جناح النمور.

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الكثير من إعلاميي الأندية المنافسة للهلال قاموا بنشر المقطع على نطاق واسع؛ منهم من تساءل عن مدى صحة الفيديو، ومنهم من طالب مباشرةً بإصدار عقوبات عليه.

يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، قام بالحركة نفسها قبل أسابيع أمام جماهير الشباب خلال ديربي الجولة الـ21 من دوري روشن، ما أسفر عن إيقافه مباراة واحدة وتغريمه 30 ألف ريال سعودي من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.