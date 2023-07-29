خطوة واحدة .. موعد إتمام النصر التعاقد مع ساديو ماني بشكل رسمي!

انتهت الصفقة لصالح النصر، تعرف على موعد وتفاصيل الصفقة

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بات النجم السنغالي ساديو ماني على أعتاب الانتقال إلى نادي النصر بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد أن نجحت إدارة العالمي في مفاوضاتها مع فريقه بايرن ميونخ الألماني.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن ساديو ماني سيخضع للكشف الطبي غدًا الإثنين، تمهيدًا للتوقيع بشكل رسمي مع نادي النصر، والانضمام إلى الفريق ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

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وأضافت الصحيفة أن ماني سيوقع على عقد يمتد حتى عام 2026، حيث سيحصل بايرن ميونخ على مبلغ 30 مليون يورو من العالمي قيمة الصفقة.

كما سيحصل ماني على راتب سنوي قدره 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين مكافآت البطولات حال تحقيقها، ليبلغ قيمة راتبه 50 مليون يورو بالموسم.

وكان ماني أحد نجوم ليفربول الإنجليزي الموسم قبل الماضي، حيث انتقل إلى بايرن ميونخ في صيف 2022، في عقد مدته 3 سنوات، ولكنه رحل بعد موسم واحد فقط.

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