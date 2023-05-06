خطوة واحدة على التاريخ .. هاري كين يتجاوز رقم واين روني!

51 هدفًا فقط تفصل هاري كين عن أن يكون الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.

نجح النجم هاري كين هداف توتنهام في أن يتجاوز اللاعب السابق واين روني أسطورة مانشستر يونايتد في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

جاء هذا عقب أن نجح كين في التسجيل في شباك كريستال بالاس في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 35 من عمر البطولة.

كين وصل لهدفه رقم 209 في الدوري الإنجليزي متجاوزًا واين روني الذي توقف عند الهدف رقم 208 بنهاية مشواره في الدوري الإنجليزي.

والآن يفصل كين عن قمة الترتيب التي يحتلها آلان شيرر بـ 260 هدفًا 51 هدفًا فقط ربما يستطيع تحقيقهم لو استمر لسنوات قادمة في نفس المسابقة.

جدير بالذكر أن هاري كين يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم بعد وصوله للهدف رقم 26 له هذا الموسم.