خطوة نحو دوري روشن؟ نجم يوفنتوس السابق يتدرب في الرياض

نجم يوفنتوس السابق يتواجد بالمملكة حاليًا

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يتواجد أحد نجوم نادي يوفنتوس الإيطالي السابقين في العاصمة السعودية الرياض خلال الوقت الحالي، وسط مؤشرات قوية بأنه سينضم إلى أحد أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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ونشر البرازيلي دوجلاس كوستا لاعب فريق لوس أنجلوس الأمريكي عبر حسابه على منصة "إنستجرام" فيديو قصير عبر خاصية "القصص" له أثناء التدريب في إحدى الصالات الرياضية في الرياض.

douglas costa instagram

وعلق كوستا على الفيديو قائلًا: "لا شيء أفضل من بداية الإجازة بفعل ما أحب وهو التدريب بقوة، أتمنى الاستمتاع في السعودية، وشكرًا على الاستقبال في الرياض".

جاء ذلك بعدما أبدى دوجلاس من قبل رغبته في الانتقال إلى الدوري السعودي، بعدما قال خلال حديث مع الصحفي فابريزيو رومانو: "أريد العودة إلى يوفنتوس، ولكن سنسافر أنا ووكيلي إلى السعودية لأن الدوري يشهد نموًا كبيرًا هناك".

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وأصبح كوستا حاليًا مُتاحًا للانتقال إلى أي فريق في صفقة انتقال حر خلال الوقت الحالي، بعد انتهاء عقده مع فريقه لوس أنجلوس الأمريكي.

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