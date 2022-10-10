خطوة نحو بديل بوسكيتس .. وكيل جورجينو في مفاوضات سارية مع برشلونة

برشلونة يُحدد خليفة بوسكيتس من تشيلسي.

يبحث نادي برشلونة عن تعزيز صفوفه من خلال وضع خطط مُستقبلية لسوق الانتقالات المُقبل منذ الوقت الحالي.

وأوضح ماتيو أليماني مدير كرة القدم بالنادي الكتالوني في الجمعية العمومية، أن اللاعبين الذين سينتهي عقدهم في الأندية الأخرى سيكونوا هدفًا لهم مثل صفقات هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو وفرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن.

وكشفت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية أن برشلونة يخطط للتعاقد مع لاعب وسط تشيلسي جورجينيو.

برشلونة يستهدف ضم جورجينيو

وحسب التقرير الإيطالي فإن جواو سانتوس وكيل اللاعب تواجد في مدينة برشلونة لبحث إمكانية انتقال اللاعب إلى كامب نو، حيث يريد الإيطالي الدولي الرحيل عن تشيلسي.

جورجينيو انضم إلى تشيلسي في 2018 مقابل 57 مليون يورو قادمًا من نابولي وقدم أداءً استثنائيًا سواء مع النادي الإنجليزي أو مع المنتخب الإيطالي.

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا كان مرتبطًا بالفعل ببرشلونة في الماضي، حيث يرى البرسا أنه سيكون خليفة سيرجو بوسكيتس، الذي سيرحل بنهاية عقده نهاية الموسم الجاري.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة بدأ فتح خطوط التواصل مع وكلاء لاعبي كرة القدم الذي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم لبحث إمكانية التعاقد معهم.

يذكر أن جورجينيو لعب هذا الموسم 11 مباراة، مسجلًا هدف وحيد، وتبلغ قيمته السوقية حوالى 40 مليون يورو.