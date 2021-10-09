خطوة من برشلونة تثير الجدل حول مستقبل كوتينيو

هل يرحل صانع الألعاب البرازيلي؟

يرفض نادي برشلونة الإسباني، التفاوض مع لاعبه فيليب كوتينيو على تخفيض راتبه من أجل مواجهة الأزمة المالية الحالي.

برشلونة قرر مؤخرًا بقيادة رئيسه جوان لابورتا، الحديث مع جميع اللاعبين لتخفيض رواتبهم، مثلما حدث مع الثلاثي جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

ومن المقرر أن يصبح سيرجي روبيرتو هو اللاعب القادم في قائمة تخفيض الأجور، فور الإعلان عن تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن كوتينيو لم يتلق أي اتصالات من برشلونة حول تخفيض عقده الحالي، ونفس الأمر للحارس البرازيلي نيتو، وهو ما يثير الشكوك حول مستقبلهما.

ويأتي ذلك رغم اعتبار اللاعب البرازيلي هو الأعلى بفاتورة الأجور بعد رحيل أنطوان جريزمان وليونيل ميسي.

وهو ما أثار بعض الشكوك حول إمكانية رحيل كوتينيو بالتحديد عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسط أنباء حول انتقاله إلى نيوكاسل يونايتد، ضمن خطوات صندوق الاستثمار السعودي لإحداث طفرة بالنادي الإنجليزي.

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الأمر تم نفيه سريعًا من معسكر اللاعب عبر "موندو ديبورتيفو"، بوصول تأكيدات حول استمرار كوتينيو مع برشلونة حتى نهاية الموسم وفقًا للوضع الحالي.