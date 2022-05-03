خطوة مفاجئة من الهلال في مفاوضات تجديد هيون سو!

اتخذت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، خطوة مفاجأة في مفاوضات تجديد عقد المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، وذلك في ظل اقتراب عقده.

وينتهي عقد هيون سو بنهاية الموسم الحالي، حيث يوجد بند في عقده يتيح للزعيم التمديد لمدة موسم إضافي، بالاتفاق بين الطرفين، ولكن لم يتفقا حتى الآن على تفعيله.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن تأجيل الهلال لقرار التفاوض مع جانج هيون سو، جاء لحين اتضاح الصورة بشكل كامل حول قدرته على تسجيل لاعبين جدد في الفترة الصيفية من عدمها.

جاء ذلك عقب التطورات الأخيرة في قضية محمد كنو لاعب وسط الفريق، والتي تم اتخاذ فيها قرار بمنع الزعيم من التسجيل فترتين متتاليتين، بالإضافة لعقوبات أخرى تعرف عليها منها هنا.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الهلال تسعى جاهدة لإقناع هيون سو بالاستمرار حال فشلها في إصدار قرار تعليق العقوبة أو إلغائها من مركز التحكيم الرياضي السعودي.

ولن تُمانع إدارة الهلال في رحيل هيون سو، حال قدرتها على تسجيل لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث سيكون بمقدورها التعاقد مع بديلًا له.

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الهلال لا يُمانع في زيادة القيمة المالية للاعب حال الاتفاق على استمراره مع النادي الموسم المقبل، خاصة وأن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي.