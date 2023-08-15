خطوة للأمام وعشرة لريال مدريد .. مبابي مستمر في رفض التجديد لباريس

النجم الفرنسي متمسكًا بموقفه.

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تفاصيل جديدة من التطور الأخير في العلاقة بين كيليان مبابي وناديه باريس سان جيرمان بعد أسابيع من جفاء كبير في التعامل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن موقف اللاعب بعدم التجديد لصالح باريس سان جيرمان لم يتغير، لكن كل ما حدث أنه تمت إعادة دمجه في الفريق.

كما أكدت أن عودته للفريق لم تكن مشروطة بوعد منه بعدم الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بشكل مجاني كما تناقلت تقارير أخرى، على العكس تمامًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وترى إدارة باريس سان جيرمان التي تعرضت لضغوط من المدير الفني للفريق لويس إنريكي، أن عودة مبابي إلى صفوف الفريق من جديد ستعيد العلاقة إلى حالة جيدة بينه وبينهم، ومع تحسن الوضع الرياضي للفريق قد يجدد اللاعب عقده.

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كذلك ذكرت الصحيفة أن اللاعب قد يكون قد تنازل عن جزء من مكافأة الولاء الخاصة به حتى يقبل باللعب من جديد، حيث كان من المفترض أن يتقاضى 80 مليون يورو بحلول الأول من سبتمبر إذا ما بقى في باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن عقد مبابي ينتهي في صفوف باريس سان جيرمان بحلول نهاية الموسم الجاري، مما يعني أنه يستطيع التوقيع مع أي فريق في يناير القادم ما لم يجدد عقده.