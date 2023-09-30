خطوة لإنقاذ دفاع ريال مدريد؟ وكيل بواتينج يوضح حقيقة مكالمته مع بيريز!

المدافع المخضرم يقضي الفترة الحالية بلا أي فريق

انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة، حول قيام المدافع الألماني جيروم بواتينج بعرض نفسه على ريال مدريد لحل الأزمة الدفاعية بالفريق.

صاحب الـ35 سنة يقضي الفترة الحالية بدون أي فريق بعد انتهاء عقده مع ليون خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وظهرت شائعات تؤكد رغبته في الانضمام لفريق كبير في أقرب فرصة ممكنة.

صحيفة "إل ناسيونال" الكتالونية ذكرت أن بواتينج اتصل بفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وقام بعرض خدماته عليه، دون النظر إلى قيمة الراتب الذي سيحصل عليه، حيث أبدى استعداده لارتداء قميص الميرينجي بمقابل زهيد.

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بواتينج نفى هذا الأمر عندما كتب على حسابه على موقع "إنستجرام":"لم أكن أعرف ذلك، إنه أمر مثير للاهتمام".

كما نفى وكيل أعماله تولجا ديريكان هذه الشائعات قائلًا:"طوال حياته المهنية لم يعرض جيروم نفسه شخصيًا على أي ناد أو حتى اتصل بأي رئيس، لديه مستشار للقيام بهذه الأمور".

وختم حديثه في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية:"هذه الشائعات غير صحيحة تمامًا ولم يحدث أي شيء من هذا النوع".

يذكر أن ريال يعاني بشدة في مركز قلب الدفاع بسبب غياب إيدير ميليتاو لفترة طويلة بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي، كما يعاني زميله دافيد ألابا من إصابة أخرى.