خطوة لإلغاء الدوري؟ شوبير: إلغاء جميع المسابقات السنية

شوبير يكشف عن رغبة اتحاد الكرة في إلغاء المسابقات السنية.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أن اتحاد الكرة بصدد اتخاذ قرارًا بإلغاء جميع المسابقات السنية في مصر للموسم الحالي، في ظل تعليق النشاط الكروي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

اتحاد الكرة كان قد اتخذ قرارًا بتعليق النشاط الكروي، بعد انتشار فيروس كورونا في مصر خلال الفترة الماضية، خوفًا على سلامة اللاعبين.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، قال فيها:

المزيد من الفرق

"مصدر بارز داخل اتحاد الكرة: لن يتم مناقشة أي شيء يخص المسابقات المحلية قبل 1 يونيو القادم، وقريبًا سيتم الإعلان عن إلغاء كل المسابقات السنية".

الأهلي كان يرتدي الأبيض – تاريخ تطور قمصان القلعة الحمراء

ومن المحتمل أن يتخذ اتحاد الكرة قرارًا بإلغاء نشاط الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، خوفًا على سلامة اللاعبين، في ظل صعوبة عودة النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي الدوري المصري الممتاز، برصيد 49 نقطة، متفوقًا على المقاولون العرب صاحب المركز الثاني بـ33 نقطة، وبيراميدز الثالث بـ32 نقطة، والزمالك الرابع 28 نقطة، مع خصم 3 نقاط من الفريق الأبيض، كعقوبة من اتحاد الكرة، بسبب تغيبه عن مواجهة المارد الأحمر.