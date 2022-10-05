خطوة قبل ريال مدريد؟ ألونسو يتولى تدريب ليفركوزن

خطوة جديدة مثيرة للاهتمام في مسيرة تشابي ألونسو التدريبية.

في خطوة جديدة مثيرة للاهتمام في مسيرة الإسباني تشابي ألونسو التدريبية، أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني التعاقد رسميًا مع نجم ريال مدريد السابق لقيادة الفريق فنيًا.

وتولى تشابي ألونسو تدريب باير ليفركوزن بعقد يمتد حتى صيف 2024، وذلك بعد أن تولى في الموسم الماضي الفريق الرديف في نادي ريال سوسييداد الإسباني.

وارتبط ألونسو أكثر من مرة بتدريب ريال مدريد الإسباني، حيث يُنظر إليه إلى جانب راؤول جونزاليس أسطورة النادي الملكي، على أنهما قادران على إدارة "الميرنجي" فنيًا في المستقبل القريب.

وقرر باير ليفركوزن إقالة مدربه السويسري جيراردو سيوان بعد الخسارة أمام بورتو مساء الثلاثاء بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ماذا جاء في بيان باير ليفركوزن؟

باير ليفركوزن نشر بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت للإعلان عن إقالة سيوان وتعيين ألونسو.

وجاء في البيان: "باير ليفركوزن وجيراردو سيوان قرر الذهاب في طريقين مختلفين".

وأضاف: "بطل العالم وأوروبا تشابي ألونسو سيصبح مدرب الفريق الجديد، ويمتد عقده مع النادي حتى 30 يونيو 2024".

وتابع: "سيقوم باير ليفركوزن بتقديم المدرب الإسباني رسميًا يوم الخميس 6 أكتوبر في ملعب باي أرينا".

ماذا قال ألونسو عن تدريب باير ليفركوزن؟

ألونسو تحدث في تصريحات مقتضبة لموقع ناديه الجديد، مؤكدًا سعادته بتولي المهمة.

وقال ألونسو: "أعرف ليفركوزن منذ الفترة التي قضيتها في ألمانيا وهو نادٍ ممتاز، لطالما كان لديه لاعبون رائعون، وأرى الكثير من الجودة في هذا الفريق".

وأضاف: "في محادثاتي مع النادي سرعان ما أصبح واضحًا أنه على الرغم من الوضع الصعب الحالي فإن هناك طموح من أجل تحقيق أهداف رائعة".

واختتم ألونسو: "أنا متحمس جدًا لهذه المهمة، وأنا متأكد من أننا سنكون على مستوى المهمة".

ما هو موقف باير ليفركوزن في موسم 2022-23؟

يواجه باير ليفركوزن مهمة شاقة في الموسم الحالي من الدوري الألماني، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير في جدول ترتيب "بوندسليجا".

كما تم إقصاء باير ليفركوزن من الدور الأول في كأس ألمانيا من قبل نادي إلفرسبرج من الدرجة الثالثة.

أما في دوري أبطال أوروبا، يحتل الفريق المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، ويواجه مهمة شاقة من أجل العبور إلى الدور الثاني من البطولة.