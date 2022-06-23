خطوة على التعاقد مع جارسيا .. موعد الإعلان الرسمي

جارسيا في طريقه للنصر

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي النصر من إتمام التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، من أجل تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

النصر يسعى للتعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق خلفًا للأرجنتيني ميجيل روسو؛ المدير الفني الحالي الذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن مسلي آل معمر يجتمع رفقة المدير الرياضي للنادي جوران فوسيفيتش، اجتماعًا حاسمًا مع المدرب جارسيا ومحاميه.

ومن المقرر أن تتم الصفقة اليوم الخميس، على أن يوقع المدرب الفرنسي رودي جارسيا على عقد مدته عامين، وذلك بعد أن يتم الاتفاق بين الطرفين.

وأكدت الصحيفة على أنه في حالة إتمام الاتفاق بين الطرفين، سيعلن نادي النصر عن التعاقد مع رودي جارسيا غدًا الجمعة، ليتولى مهمة تدريب النصر.

نادي النصر كان يفاوض جارسيا خلال الفترة الماضية، حتى وافق المدرب الفرنسي على العرض المقدم من النادي السعودي.

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ويستعد فريق نادي النصر لخوض مباراته أمام الحزم مساء اليوم الخميس، بالجولة 29 "قبل الأخيرة" من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.