خطوة صادمة .. باريس في ورطة بعد رحيل "العقل المدبر"

النادي الفرنسي بدأ التفكير في البدائل

ضربة قوية تلقاها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تأكد رحيل عقله المدبر جان كلود بلان الذي سينتقل للعمل لدى شركة "INEOS" البريطانية.

يستعد باريس لعمل إعادة هيكلة في مكاتب النادي بقيادة الرئيس ناصر الخليفي، بدخول مستثمرين جدد سيحصلون على ما يزيد عن 10% من أسهم نادي العاصمة الفرنسية.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن جان كلود بلان توقف عن عمله كمدير عام في باريس هذا الأسبوع تمهيدًا للانتقال إلى شركته الجديدة التي تعتبر من أكبر الشركات المرموقة في مجال البتروكيماويات.

وتأتي هذه الخطوة لتؤثر على الخطط المستقبلية لباريس، نظرًا للدور البارز الذي لعبه جان كلود بالنادي على مدار السنوات الماضية، حيث كان العقل المدبر في إصلاح ملعب حديقة الأمراء، وكان الشخصية الرئيسية في بناء المدينة الرياضية الجديدة التي سيتم افتتاحها العام المقبل.

جدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية أكدت أن النادي الفرنسي ربما يتجه إلى تعيين باسكال فيريه المدير الأسطوري السابق لمجلة فرانس فوتبول ليشغل منصب المدير العام للنادي بعد رحيل جان كلود.