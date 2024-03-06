خطوة خارج ريال مدريد.. راؤول مرشح لخلافة "مدرب لا يعرف الخسارة"!

يمكن أن يكون له مستقبل مشرق

تتواصل التكهنات حول مصير تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن، الذي يرتبط اسمه بالانتقال إلى بايرن ميونخ وليفربول في الموسم المقبل.

ورغم تأكيد مسؤولي ليفركوزن، أن "ألونسو سعيد في الباي أرينا"، إلا أنه لن يكون مفاجئًا إذا كانوا يبحثون عن بدائل محتملة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن مدرب ريال مدريد كاستيا راؤول جونزاليس مرشح ليكون بديلًا لألونسو في حال رحيله.

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وأضافت: "راؤول يتواجد ضمن قائمة مرشحين مختصرة لقيادة متصدر الدوري الألماني الذي لم يتعرض للهزيمة هذا الموسم، ويعتقدون في ليفركوزن أنه يمكن أن يكون له مستقبل مشرق معهم".

ويتواجد راؤول في أكاديمية ريال مدريد منذ 5 سنوات، كما ارتبط اسمه بعدد من الوظائف في الماضي، بما في ذلك إسبانيول وفياريال وشالكه، وكان مرشحًا لمنصب المدرب الرئيسي في ريال مدريد، لكن هذه الفكرة فقدت زخمها في العام الماضي.