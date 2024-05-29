خطوة نحو حل أزمة المنتخب .. قرار رسمي من الاتحاد السعودي بشأن حراس المرمى

خبر سار للحراس السعوديين وحزين للأجانب..

ربما القرار الجديد من الاتحاد السعودي لكرة القدم لن يؤثر حاليًا بشكل مباشر على معاناة المنتخب السعودي الأول في مركز حراسة المرمى، لكن مؤكد أنه سينعكس في المستقبل القريب عليه ويحل تلك الأزمة.

اتحاد القدم اعتمد اليوم الأربعاء، رسميًا المقترح المقدم من مجلس إدارة رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين، الذي تم إقراره من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، والخاص بمنع الاعتماد على الحراس الأجانب في دوري يلو، وقصر الأمر على الحراس السعوديين فقط في جميع المباريات الرسمية اعتبارًا من موسم 2025-2026.

القرار سيُطبق فقط في دوري يلو للدرجة الأولى، لكنه خطوة رائعة للحراس السعوديين، بعدما أغلقت أندية دوري روشن أبوابها في وجوههم، إذ تعتمد غالبيتها على الأجانب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا الأمر تسبب في معاناة الأخضر السعودي في مركز حراسة المرمى بشكل كبير، حيث يعتمد على حراس مجمدين على مقاعد البدلاء، وهو ما أثر على مستواهم بشكل كبير.

السعودية في الأساس كانت قد منعت الحراس الأجانب من دوري المحترفين لمدة 25 عامًا، قبل أن تقرر عودتهم بشكل طبيعي في عام 2017.