خطوة جديدة من نيمار للتركيز مع باريس سان جيرمان

اللاعب البرازيلي يواصل العمل بجهد مع باريس

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نيمار لاعب باريس سان جيرمان، يرغب في مواصلة انطلاقته الرائعة مع فريقه عقب عودته من الإصابة.

ومنذ عودة اللاعب البرازيلي من الإصابة في نوفمبر الماضي، استطاع تسجيل تسعة أهداف وصنع ثمانية آخرين في 11 مباراة خاضها في كافة المسابقات.

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ووفقاً لموقع Uol البرازيلي، فإن نيمار قرر إلغاء حفل عيد ميلاده هذا العام للتركيز مع باريس بشكل أكبر وضمان الوصول لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

ومن المعروف أن صاحب الـ 27 عاماً، يقيم حفلاً ضخم يوم الخامس من فبراير احتفالاً بيوم مولده، ولكن هذا العام قرر إلغاء الحفل والاحتفال بشكل خفيف.

ويرغب نيمار المشاركة مع منتخب بلاده في بطولتي كوبا أمريكا الصيف القادم، وبطولة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها اليابان في يوليو القادم في حال تأهل البرازيل للبطولة.

ويستعد باريس سان جيرمان، لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم 18 فبراير القادم.