خطوة جديدة للتخلص من الديون .. الأهلي يقترب من إنهاء قضية النقاز

هل ينجح الأهلي في التخلص من قضية النقاز؟

shahid

ما زالت تحاول إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، التخلص من الديون المستحقة عليه، وذلك بعد دخول النادي في العديد من الأزمات والقضايا خلال الفترة الماضية.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

ويعاني الأهلي من عقوبة منع من التسجيل فترتين مقبلتين، بسبب قضية الجامايكي لويس جارابان مهاجم الفريق السابق، والذي يُطالب بالحصول على مستحقاته.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن التونسي حمدي النقاز، ينتظر الحصول على مستحقاته المالية، والتي تبلغ 3.5 مليون ريال سعودي، شاملة الرواتب والشرط الجزائي، بعد أن تم فسخ عقده من جانب الأهلي في يناير 2022.

وأكدت الصحيفة على أن قضية النقاز التي يطلب فيها الحصول على مستحقاته المالية، منظورة لدى محكمة "كاس"، وتلقى اللاعب بالفعل وعودًا للحصول على مستحقاته وإغلاق ملف القضية بشكل نهائي.

وتعاقد الأهلي مع النقاز في أكتوبر 2021 في صفقة انتقال حر، وتم الاستغناء عنه في فترة الانتقالات الشتوية 2022.

Shahid