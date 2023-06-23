خطوة جديدة تُقرب الأهلي من إعلان أولى صفقاته الصيفية

الأهلي على وشك حسم صفقته الصيفية الأولى

تحاول إدارة الأهلي خلال الوقت الحالي، حسم التعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، وذلك بعد عودة الفريق مجددًا إلى بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي هبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى الموسم الماضي، ولكنه نجح في العودة مجددًا إلى دوري روشن السعودي، بعد تصدر ترتيب دوري يلو.

وأشار الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إلى أن السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي سيخضع للفحوصات الطبية، كلاعب جديد في الأهلي يوم الإثنين المقبل.

وأضاف رومانو أن ميندي سيقوم بالتوقيع على عقود انضمامه إلى الأهلي، بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة، ومن ثم سيقوم الراقي بالإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وكان تشيلسي قد وافق منذ يومين على انتقال حارسه ميندي إلى الأهلي خلال صيف 2023، ضمن صفقات صندوق الاستثمارات العامة مع النادي الإنجليزي.