خطوة جديدة تضع كامافينجا على أعتاب ريال مدريد

منافسة شرسة على التعاقد مع اللاعب من كبار الوكلاء

قرر إدواردو كامافينجا لاعب وسط نادي رين الفرنسي، التخلي عن وكيل أعماله هذا الشهر، في خطوة ربما تجعله قريبًا من الانتقال لريال مدريد.

صاحب الـ18 سنة لفت الأنظار بشدة بعد تألقه مع رين الموسم الماضي، حيث يعتبر من أبرز المواهب الأوروبية في الوقت الحالي.

ريال مدريد يعتبر هو الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع اللاعب الشاب، وحاول ضمه في الصيف، لكن رين قرر التمسك به للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

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صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن ريال مازال يضع كامافينجا في خططه، جنبًا إلى جنب مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

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لاعب وسط رين قرر التخلي عن وكيل أعماله موسى سيسوكو، في واحدة من أهم اللحظات في مسيرته الكروية.

ويأتي ذلك نظرًا للحيرة التي يمر بها، سواء بتجديد عقده مع رين، والذي ينتهي في يونيو 2022 أو الانتقال إلى ريال مدريد.

والد اللاعب هو من سيقوم بإدارة شؤونه الآن بعد إنهاء العمل مع وكيل أعماله، وسط محاولات من كبار وكلاء اللاعبين من أجل التعاقد معه.

ويطمح العديد من الوكلاء في التعامل مع كامافينجا في أقرب فرصة ممكنة، باعتباره من أهم الجواهر الفرنسية التي ستضخ الأموال في خزائنهم.

وأشارت "as" إلى أن جورج مينديش، جوناثان بارنيت وبيني زهافي هم الأكثر اهتمامًا باقتناص كامافينجا والتحكم في مصيره بالمستقبل القريب.

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الأنباء الجيدة لريال ستكون في حالة نجاح مينديش أو زهافي في إقناع كامافينجا بالعمل مع أي منهما، نظرًا للعلاقة القوية التي تجمع النادي الإسباني بالثنائي.

يذكر أن كامافينجا خرج مؤخرًا مع رين من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة من تشيلسي بهدفين مقابل هدف، بالجولة الرابعة من دور المجموعات.